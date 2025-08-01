Борьба с теневой занятостью: из-за проверок работодатели в этом году уже оформили более 2800 работников

С начала года при проведении фактических проверок налоговики установили более 1700 фактов нарушения законодательства по оформлению трудовых отношений. Благодаря проведенной разъяснительной работе работодатели оформили трудовые отношения с более чем 2800 наемными работниками.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В ГНС привели, например, когда при проверке 3 субъектов хозяйствования, занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров, установлено более 90 фактов использования труда граждан без надлежащего оформления трудовых отношений.

По результатам рассмотрения этих материалов Государственная служба Украины по вопросам труда уже применила к таким работодателям штрафные санкции на сумму более 3,1 млн. гривен.

Кроме того, с начала года более 1000 материалов фактических проверок, в которых задокументированы выявленные нарушения законодательства о труде, направлено в Гоструд, принимающий решение о наложении штрафов на таких субъектов хозяйствования.

По результатам рассмотрения материалов от ГНС органы Гоструда уже применили к таким работодателям штрафные санкции на сумму почти 20,8 млн гривен По более чем 380 фактам субъектам хозяйствования вынесено предупреждение.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины уже седьмой месяц подряд фиксирует перевыполнение плановых показателей поступлений в бюджет. В июле 2025 года удалось собрать на 9,9 миллиарда гривен больше запланированного — это на 12,5% больше месячного плана.