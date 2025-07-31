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Налоговая служба перевыполнила план поступлений в бюджет более чем на 70 миллиардов гривен

гривны
ГНС перевыполнила план поступлений в бюджет на 70 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины уже седьмой месяц фиксирует перевыполнение плановых показателей поступлений в бюджет. В июле 2025 года удалось собрать на 9,9 миллиарда гривен больше запланированного — это на 12,5% больше месячного плана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНС.

В общем фонде госбюджета в июле поступило 89,3 миллиарда гривен, что на 37,1% превышает поступления за аналогичный месяц 2024 года. По итогам семи месяцев года план перевыполнен на 70,8 миллиарда гривен или на 10,6%.

Ключевые налоговые поступления в июле:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 32,3 млрд грн (+13,5% к плану);
  • налог на добавленную стоимость (НДС) - 27 млрд грн (+5,1%);
  • налог на прибыль предприятий - 4,8 млрд грн (+54,9%).

Что касается общих показателей за январь-июль 2025 года, то поступления в бюджет составили 736,4 млрд грн, а перевыполнение по сравнению с аналогичным периодом 2024 составляет 24,1%.

Кроме того, за январь-июль сохраняется положительная динамика по возмещению НДС.

Леся Карнаух поблагодарила всех налогоплательщиков, отметив, что увеличение бюджетных поступлений напрямую влияет на финансирование оборонных потребностей и функционирование государства.

Добавим, ГНС за первые шесть месяцев 2025 года перевыполнила план поступлений в государственный бюджет более чем на 60,8 миллиарда гривен. В частности, в июне этого года поступило на 9 миллиардов гривен больше запланированного, обеспечив выполнение плана на 107,7%.

Автор:
Татьяна Гойденко