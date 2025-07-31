Податкова служба перевиконала план надходжень до бюджету на понад 70 мільярдів гривень

Державна податкова служба України вже сьомий місяць поспіль фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету. У липні 2025 року вдалося зібрати на 9,9 мільярда гривень більше запланованого — це на 12,5% більше від місячного плану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

Загалом до загального фонду держбюджету у липні надійшло 89,3 мільярда гривень, що на 37,1% перевищує надходження за аналогічний місяць 2024 року. За підсумками семи місяців року план перевиконано на 70,8 мільярда гривень, або на 10,6%.

Ключові податкові надходження у липні:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);

податок на додану вартість (ПДВ) — 27 млрд грн (+5,1%);

податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).

Що стосується загальних показників за січень–липень 2025 року, то надходження до бюджету склали 736,4 млрд грн, а перевиконання порівняно з аналогічним періодом 2024 року становить 24,1%.

Крім того, упродовж січня–липня зберігається позитивна динаміка з відшкодування ПДВ. У липні держава відшкодувала 15,3 мільярда гривень, а загалом за сім місяців — 101,5 мільярда, що на 21,4% більше, ніж торік.

Леся Карнаух подякувала усім платникам податків, наголосивши, що збільшення бюджетних надходжень напряму впливає на фінансування оборонних потреб та функціонування держави.

Додамо, ДПС за перші шість місяців 2025 року перевиконала план надходжень до державного бюджету на понад 60,8 мільярда гривень. Зокрема, у червні цього року надійшло на 9 мільярдів гривень більше запланованого, забезпечивши виконання плану на 107,7%.