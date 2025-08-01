Боротьба з тіньовою зайнятістю: через перевірки роботодавці цьогоріч вже оформили понад 2800 працівників

З початку року під час проведення фактичних перевірок податківці встановили понад 1700 фактів порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин. Завдяки проведеній роз’яснювальній роботі роботодавці оформили трудові відносини з понад 2800 найманих працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

У ДПС навели наприклад, коли при перевірці 3 суб’єктів господарювання, які займаються міжнародними перевезеннями вантажів та пасажирів, встановлено понад 90 фактів використання праці громадян без належного оформлення трудових відносин.

За результатами розгляду цих матеріалів Державна служба України з питань праці вже застосувала до таких роботодавців штрафні санкції на суму понад 3,1 млн гривень.

Крім того, з початку року понад 1000 матеріалів фактичних перевірок, у яких задокументовано виявлені порушення законодавства про працю, направлено до Держпраці, яка приймає рішення щодо накладення штрафів на таких суб’єктів господарювання.

Наразі за результатами розгляду матеріалів від ДПС органи Держпраці вже застосували до таких роботодавців штрафні санкції на суму майже 20,8 млн гривень. За більш ніж 380 фактами суб’єктам господарювання винесено попередження.

Нагадаємо, Державна податкова служба України вже сьомий місяць поспіль фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету. У липні 2025 року вдалося зібрати на 9,9 мільярда гривень більше запланованого — це на 12,5% більше від місячного плану.