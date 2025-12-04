Что покупают украинцы: топ марок и моделей подержанных авто в ноябре

В ноябре 2025 года украинцы оформили почти 70 тысяч сделок купли-продажи б/у легковых автомобилей — на 11% меньше, чем в октябре, но чуть больше, чем в прошлом. Рынок снова возглавил Volkswagen, а неожиданный возврат Lada на второе место стал индикатором экономических настроений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Институт исследования авторынка.

Внутренний рынок: Lada возвращается в топ

Внутренний рынок подержанных легковушек в ноябре продемонстрировал заметный контраст. Несмотря на всеобщее снижение активности, безоговорочным лидером по количеству перепродаж вновь стал Volkswagen — немецкий бренд традиционно сохраняет высокий уровень доверия среди украинских автовладельцев.

На второе место неожиданно вышел ВАЗ/Lada, опередив Renault и Skoda. Такая динамика свидетельствует о росте спроса на доступные автомобили бюджетного сегмента, которые остаются самым простым и дешевым решением в периоды экономической неопределенности.

Самые популярные модели

В модельном рейтинге лидерство сохраняет Volkswagen Passat, традиционно выбираемый как для семейных поездок, так и для работы. На второй позиции — Daewoo Lanos, что продолжает демонстрировать высокий спрос, хотя статистика утилизации свидетельствует: значительная часть этих автомобилей уже приближается к своему ресурсу. Третье место занимает Skoda Octavia, стабильно удерживающая репутацию практического и надежного выбора.

В десятке самых популярных моделей также оказались сразу два представителя BMW – 3 Series и 5 Series. Это показывает, что даже на рынке подержанных авто украинцы не отказываются от желания получить более динамичный и эмоциональный автомобиль, часто выбирая старшую пятерку вместо более нового, но более простого бюджетного варианта.

Самое дорогое авто луны

Самым дорогим автомобилем ноября стал Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 года – первое полностью электрическое суперкупе бренда. Черный, сдержанный и почти бесшумный, он сочетает традиционную роскошь с современными технологиями.

Примечательно, что именно электромобиль возглавил ценовой рейтинг месяца, подчеркивающий изменения даже в сегменте ультрапремиум. Стоимость модели в базовой комплектации стартует примерно от 420 тысяч долларов, а версия Black Badge с усиленными характеристиками и уникальной отделкой легко преодолевает отметку в полмиллиона. Точную сумму сделки, как обычно, знают только производитель и собственник.

Самые старые авто

Среди сделок ноября на внутреннем рынке подержанных авто появились настоящие ретро-свидетели прошлого. Самым старым автомобилем стал Opel Olympia 1938, который появился на дорогах в тот же год, когда в комиксах впервые появился Супермен, а Ласло Биро запатентовал шариковую ручку.

Трио «выпускников» 1939 года дополнили: DKW F8 – стильный кабриолет с передним приводом, Fiat 500 ("Topolino") – компактный итальянский автомобиль с большим характером, и ЗиС 101 – монументальный кабриолет, перевозивший партийную элиту СССР.

Эти машины демонстрируют, что даже спустя десятилетие классика остается востребованной, а ретро-автомобили продолжают привлекать коллекционеров и энтузиастов.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.