Що купують українці: топ марок і моделей вживаних авто у листопаді

У листопаді 2025 року українці оформили майже 70 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто - на 11% менше, ніж у жовтні, але трохи більше, ніж торік. Ринок знову очолив Volkswagen, а несподіване повернення Lada на друге місце стало індикатором економічних настроїв.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Внутрішній ринок: Lada повертається в топ

Внутрішній ринок уживаних легковиків у листопаді продемонстрував помітний контраст. Попри загальне зниження активності, беззаперечним лідером за кількістю перепродажів знову став Volkswagen — німецький бренд традиційно зберігає високий рівень довіри серед українських автовласників.

На друге місце несподівано вийшов ВАЗ/Lada, випередивши Renault та Skoda. Така динаміка свідчить про зростання попиту на доступні автомобілі бюджетного сегмента, які залишаються найпростішим та найдешевшим рішенням у періоди економічної невизначеності.

Найпопулярніші моделі

У модельному рейтингу лідерство зберігає Volkswagen Passat, який традиційно обирають як для сімейних поїздок, так і для роботи. На другій позиції — Daewoo Lanos, що продовжує демонструвати високий попит, хоча статистика утилізації свідчить: значна частина цих авто вже наближається до свого ресурсу. Третє місце посідає Skoda Octavia, яка стабільно утримує репутацію практичного та надійного вибору.

У десятці найпопулярніших моделей також опинилися одразу два представники BMW — 3 Series і 5 Series. Це показує, що навіть на ринку вживаних авто українці не відмовляються від бажання отримати більш динамічний та емоційний автомобіль, часто обираючи старшу "п’ятірку" замість новішого, але простішого бюджетного варіанта.

Найдорожче авто місяця

Найдорожчим автомобілем листопада став Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року — перше повністю електричне суперкупе бренду. Чорний, стриманий і майже безшумний, він поєднує традиційну розкіш із сучасними технологіями.

Показово, що саме електромобіль очолив ціновий рейтинг місяця, що підкреслює зміни навіть у сегменті ультрапреміум. Вартість моделі у базовій комплектації стартує приблизно від 420 тисяч доларів, а версія Black Badge із посиленими характеристиками та унікальним оздобленням легко долає позначку у пів мільйона. Точну суму угоди, як завжди, знають лише виробник і власник.

Найстаріші авто

Серед угод листопада на внутрішньому ринку вживаних авто з’явилися справжні ретро-свідки минулого. Найстарішим автомобілем став Opel Olympia 1938 року, який з’явився на дорогах у той самий рік, коли у коміксах вперше з’явився Супермен, а Ласло Біро запатентував кулькову ручку.

Тріо «випускників» 1939 року доповнили: DKW F8 - стильний кабріолет із переднім приводом, Fiat 500 ("Topolino") - компактне італійське авто з великим характером, та ЗіС 101 - монументальний кабріолет, що перевозив партійну еліту СРСР.

Ці машини демонструють, що навіть через десятиліття класика залишається затребуваною, а ретро-автомобілі продовжують приваблювати колекціонерів і ентузіастів.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.