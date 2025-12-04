Запланована подія 2

Що купують українці: топ марок і моделей вживаних авто у листопаді

авто
Статистика продажу вживаних авто / Depositphotos

У листопаді 2025 року українці оформили майже 70 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових авто - на 11% менше, ніж у жовтні, але трохи більше, ніж торік. Ринок знову очолив Volkswagen, а несподіване повернення Lada на друге місце стало індикатором економічних настроїв. 

Як пише Delo.ua,  про це інформує Інститут дослідження авторинку.

Внутрішній ринок: Lada повертається в топ

Внутрішній ринок уживаних легковиків у листопаді продемонстрував помітний контраст. Попри загальне зниження активності, беззаперечним лідером за кількістю перепродажів знову став Volkswagen — німецький бренд традиційно зберігає високий рівень довіри серед українських автовласників.

На друге місце несподівано вийшов ВАЗ/Lada, випередивши Renault та Skoda. Така динаміка свідчить про зростання попиту на доступні автомобілі бюджетного сегмента, які залишаються найпростішим та найдешевшим рішенням у періоди економічної невизначеності.

Фото 2 — Що купують українці: топ марок і моделей вживаних авто у листопаді

Найпопулярніші моделі

У модельному рейтингу лідерство зберігає Volkswagen Passat, який традиційно обирають як для сімейних поїздок, так і для роботи. На другій позиції — Daewoo Lanos, що продовжує демонструвати високий попит, хоча статистика утилізації свідчить: значна частина цих авто вже наближається до свого ресурсу. Третє місце посідає Skoda Octavia, яка стабільно утримує репутацію практичного та надійного вибору.

У десятці найпопулярніших моделей також опинилися одразу два представники BMW — 3 Series і 5 Series. Це показує, що навіть на ринку вживаних авто українці не відмовляються від бажання отримати більш динамічний та емоційний автомобіль, часто обираючи старшу "п’ятірку" замість новішого, але простішого бюджетного варіанта.

Фото 3 — Що купують українці: топ марок і моделей вживаних авто у листопаді

Найдорожче авто місяця

Найдорожчим автомобілем листопада став Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 року — перше повністю електричне суперкупе бренду. Чорний, стриманий і майже безшумний, він поєднує традиційну розкіш із сучасними технологіями.

Показово, що саме електромобіль очолив ціновий рейтинг місяця, що підкреслює зміни навіть у сегменті ультрапреміум. Вартість моделі у базовій комплектації стартує приблизно від 420 тисяч доларів, а версія Black Badge із посиленими характеристиками та унікальним оздобленням легко долає позначку у пів мільйона. Точну суму угоди, як завжди, знають лише виробник і власник.

Найстаріші авто

Серед угод листопада на внутрішньому ринку вживаних авто з’явилися справжні ретро-свідки минулого. Найстарішим автомобілем став Opel Olympia 1938 року, який з’явився на дорогах у той самий рік, коли у коміксах вперше з’явився Супермен, а Ласло Біро запатентував кулькову ручку.

Тріо «випускників» 1939 року доповнили: DKW F8 - стильний кабріолет із переднім приводом, Fiat 500 ("Topolino") - компактне італійське авто з великим характером, та ЗіС 101 - монументальний кабріолет, що перевозив партійну еліту СРСР.

Ці машини демонструють, що навіть через десятиліття класика залишається затребуваною, а ретро-автомобілі продовжують приваблювати колекціонерів і ентузіастів.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.

Автор:
Ольга Опенько