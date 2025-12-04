Бензин втратив лідерство: авто з якими двигунами купували українці у листопаді

У листопаді найпопулярнішими в Україні стали електромобілі, на частку яких припало 38,5% продажів нових авто. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання у листопаді

Зазначається, що у листопаді автомобілі з традиційними двигунами охопили 45,5% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 64,5%.

За даними аналітиків, найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, яким належить 38,5% продажів нових авто.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5%.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 29% до майже 17%.

Натомість гібриди охопили 16% ринку, проти 22,5% у листопаді 2024 року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

В "Укравтопромі" зауважують, що лідерські позиції за сегментами посіли:

Електро – BYD Leopard 3;

Бензинові авто – Renault Duste;

Дизельні – Renault Duste;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.

Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.