Бензин втратив лідерство: авто з якими двигунами купували українці у листопаді
У листопаді найпопулярнішими в Україні стали електромобілі, на частку яких припало 38,5% продажів нових авто. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання у листопаді
Зазначається, що у листопаді автомобілі з традиційними двигунами охопили 45,5% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 64,5%.
За даними аналітиків, найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, яким належить 38,5% продажів нових авто.
На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 35,5% до 28,5%.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 29% до майже 17%.
Натомість гібриди охопили 16% ринку, проти 22,5% у листопаді 2024 року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
В "Укравтопромі" зауважують, що лідерські позиції за сегментами посіли:
- Електро – BYD Leopard 3;
- Бензинові авто – Renault Duste;
- Дизельні – Renault Duste;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, протягом листопада українці купили близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD.
Бестселером місяця став кросовер Renault Duster.