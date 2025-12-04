Запланована подія 2

Новости
Бензин потерял лидерство: авто с какими двигателями покупали украинцы в ноябре

электромобиль
Украинцы стали больше покупать электромобили / Freepik

В ноябре самыми популярными в Украине стали электромобили, на долю которых пришлось 38,5% продаж новых автомобилей. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Моторные предпочтения в ноябре

Отмечается, что в ноябре автомобили с традиционными двигателями охватили 45,5% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 64,5%.

По данным аналитиков, самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, которым принадлежит 38,5% продаж новых автомобилей.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 35,5% до 28,5%.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 29% до почти 17%.

В то же время гибриды охватили 16% рынка, против 22,5% в ноябре 2024 года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

В "Укравтопроме" отмечают, что лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Электро – BYD Leopard 3;
  • Бензиновые авто – Renault Duste;
  • Дизельные – Renault Duste;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.

Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько