Бензин потерял лидерство: авто с какими двигателями покупали украинцы в ноябре
В ноябре самыми популярными в Украине стали электромобили, на долю которых пришлось 38,5% продаж новых автомобилей. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Моторные предпочтения в ноябре
Отмечается, что в ноябре автомобили с традиционными двигателями охватили 45,5% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 64,5%.
По данным аналитиков, самыми популярными в Украине стали полностью электрические модели, которым принадлежит 38,5% продаж новых автомобилей.
На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 35,5% до 28,5%.
Доля дизельных авто за год уменьшилась с 29% до почти 17%.
В то же время гибриды охватили 16% рынка, против 22,5% в ноябре 2024 года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Самые популярные модели
В "Укравтопроме" отмечают, что лидерские позиции по сегментам заняли:
- Электро – BYD Leopard 3;
- Бензиновые авто – Renault Duste;
- Дизельные – Renault Duste;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в течение ноября украинцы купили около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Самой популярной маркой луны стала китайская BYD.
Бестселлером луны стал кроссовер Renault Duster.