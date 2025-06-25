"ДТЭК Киевские электросети" запустил новый сервис цифровой поддержки клиентов

"ДТЭК Киевские электросети" презентовал новый сервис "Что, как и почему?" — цифровой помощник в мессенджерах Viber и Telegram. Чат-бот работает круглосуточно и позволяет клиентам быстро находить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с электроснабжением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Новый сервис создан на основе реальных обращений потребителей и призван упростить коммуникацию с компанией.

С помощью цифрового помощника клиенты могут узнать:

как и когда передавать показания счетчика;

что такое счетчик "День-Ночь" и как экономить с ним;

какие услуги по обслуживанию счетчиков бесплатны, а за которые нужно платить;

что делать при отключении электроэнергии или проблемах с напряжением;

как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;

как поступать в случае отключения за долги;

другие практические советы и инструкции.

Сервис доступен 24/7. Благодаря интуитивно понятному меню, пользователи могут получить всю необходимую информацию буквально за несколько минут.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо:

Ввести в поиске мессенджера "ДТЭК Киевские электросети";

Подписаться на чат-бот и поделиться номером телефона;

Указать номер своего лицевого счета;

Выбрать в меню опцию "Что, как и почему?" и получать ответы мгновенно.

Добавим, в рамках инвестиционной программы операторы систем распределения "ДТЭК Сети" с начала 2025 года заменили более 67 тысяч устаревших счетчиков новыми умными.