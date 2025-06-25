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"ДТЭК Киевские электросети" запустил новый сервис цифровой поддержки клиентов

дтек
ДТЭК запустил новый сервис / ДТЭК

"ДТЭК Киевские электросети" презентовал новый сервис "Что, как и почему?" — цифровой помощник в мессенджерах Viber и Telegram. Чат-бот работает круглосуточно и позволяет клиентам быстро находить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с электроснабжением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

Новый сервис создан на основе реальных обращений потребителей и призван упростить коммуникацию с компанией.

С помощью цифрового помощника клиенты могут узнать:

  • как и когда передавать показания счетчика;
  • что такое счетчик "День-Ночь" и как экономить с ним;
  • какие услуги по обслуживанию счетчиков бесплатны, а за которые нужно платить;
  • что делать при отключении электроэнергии или проблемах с напряжением;
  • как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;
  • как поступать в случае отключения за долги;
  • другие практические советы и инструкции.

Сервис доступен 24/7. Благодаря интуитивно понятному меню, пользователи могут получить всю необходимую информацию буквально за несколько минут.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо:

  • Ввести в поиске мессенджера "ДТЭК Киевские электросети";
  • Подписаться на чат-бот и поделиться номером телефона;
  • Указать номер своего лицевого счета;
  • Выбрать в меню опцию "Что, как и почему?" и получать ответы мгновенно.

Добавим, в рамках инвестиционной программы операторы систем распределения "ДТЭК Сети" с начала 2025 года заменили более 67 тысяч устаревших счетчиков новыми умными.

Автор:
Татьяна Гойденко