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"ДТЭК Киевские электросети" запустил новый сервис цифровой поддержки клиентов
"ДТЭК Киевские электросети" презентовал новый сервис "Что, как и почему?" — цифровой помощник в мессенджерах Viber и Telegram. Чат-бот работает круглосуточно и позволяет клиентам быстро находить ответы на самые распространенные вопросы, связанные с электроснабжением.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.
Новый сервис создан на основе реальных обращений потребителей и призван упростить коммуникацию с компанией.
С помощью цифрового помощника клиенты могут узнать:
- как и когда передавать показания счетчика;
- что такое счетчик "День-Ночь" и как экономить с ним;
- какие услуги по обслуживанию счетчиков бесплатны, а за которые нужно платить;
- что делать при отключении электроэнергии или проблемах с напряжением;
- как заключить или перезаключить договор на распределение электроэнергии;
- как поступать в случае отключения за долги;
- другие практические советы и инструкции.
Сервис доступен 24/7. Благодаря интуитивно понятному меню, пользователи могут получить всю необходимую информацию буквально за несколько минут.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо:
- Ввести в поиске мессенджера "ДТЭК Киевские электросети";
- Подписаться на чат-бот и поделиться номером телефона;
- Указать номер своего лицевого счета;
- Выбрать в меню опцию "Что, как и почему?" и получать ответы мгновенно.
Добавим, в рамках инвестиционной программы операторы систем распределения "ДТЭК Сети" с начала 2025 года заменили более 67 тысяч устаревших счетчиков новыми умными.