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"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс цифрової підтримки клієнтів

дтек
ДТЕК запустив новий сервіс / ДТЕК

“ДТЕК Київські електромережі” презентував новий сервіс "Що, як і чому?" — цифрового помічника у месенджерах Viber і Telegram. Чат-бот працює цілодобово і дає змогу клієнтам швидко знаходити відповіді на найпоширеніші питання, пов’язані з електропостачанням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Новий сервіс створений на основі реальних звернень споживачів і покликаний спростити комунікацію з компанією.

За допомогою цифрового помічника клієнти можуть дізнатися:

  • як і коли передавати покази лічильника;
  • що таке лічильник "День-Ніч" і як заощаджувати з ним;
  • які послуги з обслуговування лічильників є безкоштовними, а за які потрібно платити;
  • що робити при відключенні електроенергії чи проблемах із напругою;
  • як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;
  • як діяти у разі відключення за борги;
  • інші практичні поради та інструкції.

Сервіс доступний 24/7. Завдяки інтуїтивно зрозумілому меню користувачі можуть отримати всю необхідну інформацію буквально за кілька хвилин.

Щоб скористатися новим сервісом, потрібно:

  • Увести в пошуку месенджера "ДТЕК Київські електромережі";
  • Підписатися на чат-бот і поділитися номером телефону;
  • Вказати номер свого особового рахунку;
  • Обрати у меню опцію “Що, як і чому?” та отримувати відповіді миттєво.

Додамо, в рамках інвестиційної програми оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" з початку 2025 року замінили понад 67 тисяч застарілих лічильників на нові розумні. 

Автор:
Тетяна Гойденко