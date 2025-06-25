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"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс цифрової підтримки клієнтів
“ДТЕК Київські електромережі” презентував новий сервіс "Що, як і чому?" — цифрового помічника у месенджерах Viber і Telegram. Чат-бот працює цілодобово і дає змогу клієнтам швидко знаходити відповіді на найпоширеніші питання, пов’язані з електропостачанням.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
Новий сервіс створений на основі реальних звернень споживачів і покликаний спростити комунікацію з компанією.
За допомогою цифрового помічника клієнти можуть дізнатися:
- як і коли передавати покази лічильника;
- що таке лічильник "День-Ніч" і як заощаджувати з ним;
- які послуги з обслуговування лічильників є безкоштовними, а за які потрібно платити;
- що робити при відключенні електроенергії чи проблемах із напругою;
- як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;
- як діяти у разі відключення за борги;
- інші практичні поради та інструкції.
Сервіс доступний 24/7. Завдяки інтуїтивно зрозумілому меню користувачі можуть отримати всю необхідну інформацію буквально за кілька хвилин.
Щоб скористатися новим сервісом, потрібно:
- Увести в пошуку месенджера "ДТЕК Київські електромережі";
- Підписатися на чат-бот і поділитися номером телефону;
- Вказати номер свого особового рахунку;
- Обрати у меню опцію “Що, як і чому?” та отримувати відповіді миттєво.
Додамо, в рамках інвестиційної програми оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" з початку 2025 року замінили понад 67 тисяч застарілих лічильників на нові розумні.