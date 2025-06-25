"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс цифрової підтримки клієнтів

“ДТЕК Київські електромережі” презентував новий сервіс "Що, як і чому?" — цифрового помічника у месенджерах Viber і Telegram. Чат-бот працює цілодобово і дає змогу клієнтам швидко знаходити відповіді на найпоширеніші питання, пов’язані з електропостачанням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Новий сервіс створений на основі реальних звернень споживачів і покликаний спростити комунікацію з компанією.

За допомогою цифрового помічника клієнти можуть дізнатися:

як і коли передавати покази лічильника;

що таке лічильник "День-Ніч" і як заощаджувати з ним;

які послуги з обслуговування лічильників є безкоштовними, а за які потрібно платити;

що робити при відключенні електроенергії чи проблемах із напругою;

як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;

як діяти у разі відключення за борги;

інші практичні поради та інструкції.

Сервіс доступний 24/7. Завдяки інтуїтивно зрозумілому меню користувачі можуть отримати всю необхідну інформацію буквально за кілька хвилин.

Щоб скористатися новим сервісом, потрібно:

Увести в пошуку месенджера "ДТЕК Київські електромережі";

Підписатися на чат-бот і поділитися номером телефону;

Вказати номер свого особового рахунку;

Обрати у меню опцію “Що, як і чому?” та отримувати відповіді миттєво.

Додамо, в рамках інвестиційної програми оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" з початку 2025 року замінили понад 67 тисяч застарілих лічильників на нові розумні.