ЭКА обеспечило поддержку экспорта на 3,15 млрд грн: сколько компаний воспользовалось защитой

В январе-марте 2025 года экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало экспорт украинских компаний на сумму 3,15 млрд грн. Страховой защитой агентства воспользовались 20 компаний-экспортеров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно об экспорте

Украинские предприятия будут поставлять мебель, продукты питания, бумагу, древесину и изделия из пластмассы в страны Европы, в частности, Польшу, Францию, Германию, Болгарию, Данию, Венгрию, Нидерланды и другие.

Благодаря страховой поддержке Экспортно-кредитного агентства бизнес смог привлечь банковское финансирование почти на 150 млн грн.

Больше всего поддержали экспорт клиентов ЭКА:

Райффайзен Банк – 1,3 млрд. грн.

Кредитвест Банк – 1,26 млрд грн.

Ощадбанк – 323 млн грн.

Наиболее активной возможностью страхования экспортных контрактов воспользовались компании по:

Хмельницкой области – 1,3 млрд грн.

Волынской области – 1,12 млрд грн.

Запорожской области – 230 млн грн.

Справочно

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) – государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков.

В частности агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии, а также начало страховать инвестиционные кредиты от военных рисков.

Напомним, по состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн тонн.