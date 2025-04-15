Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Готівковий курс:

USD

40,93

40,81

EUR

46,70

46,45

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЕКА забезпечило підтримку експорту на 3,15 млрд грн: скільки компаній скористались захистом

ЕКА, експорт
ЕКА підтримало український експорт на мільярди.

У січні-березні 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало експорт українських компаній на суму 3,15 млрд грн. Страховим захистом агентства скористалися 20 компаній-експортерів.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про експорт

Українські підприємства постачатимуть меблі, продукти харчування, папір, деревину та вироби з пластмаси до країн Європи, зокрема Польщі, Франції, Німеччини, Болгарії, Данії, Угорщини, Нідерландів та інших.

Завдяки страховій підтримці Експортно-кредитного агентства бізнес зміг залучити банківське фінансування на майже 150 млн грн.

Найбільше підтримали експорт клієнтів ЕКА:

  • Райффайзен Банк – 1,3 млрд грн.
  • Кредитвест Банк – 1,26 млрд грн.
  • Ощадбанк – 323 млн грн.

Найактивніше можливістю страхування експортних контрактів скористалися компанії з:

  • Хмельницької області – 1,3 млрд грн.
  • Волинської області – 1,12 млрд грн.
  • Запорізької області – 230 млн грн.

Довідково

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків.

Зокрема, агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також розпочало страхувати інвестиційні кредити від воєнних ризиків.

Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько