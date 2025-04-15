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ЕКА забезпечило підтримку експорту на 3,15 млрд грн: скільки компаній скористались захистом
У січні-березні 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало експорт українських компаній на суму 3,15 млрд грн. Страховим захистом агентства скористалися 20 компаній-експортерів.
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Що відомо про експорт
Українські підприємства постачатимуть меблі, продукти харчування, папір, деревину та вироби з пластмаси до країн Європи, зокрема Польщі, Франції, Німеччини, Болгарії, Данії, Угорщини, Нідерландів та інших.
Завдяки страховій підтримці Експортно-кредитного агентства бізнес зміг залучити банківське фінансування на майже 150 млн грн.
Найбільше підтримали експорт клієнтів ЕКА:
- Райффайзен Банк – 1,3 млрд грн.
- Кредитвест Банк – 1,26 млрд грн.
- Ощадбанк – 323 млн грн.
Найактивніше можливістю страхування експортних контрактів скористалися компанії з:
- Хмельницької області – 1,3 млрд грн.
- Волинської області – 1,12 млрд грн.
- Запорізької області – 230 млн грн.
Довідково
Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків.
Зокрема, агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також розпочало страхувати інвестиційні кредити від воєнних ризиків.
Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.