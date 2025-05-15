ЭКА обеспечило украинским экспортерам 5,3 млрд грн выручки с начала года

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) за период январь-апрель 2025 года застраховало экспортные операции украинских компаний на общую сумму 5,35 млрд грн, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (1,7 млрд грн).

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Министерство экономики.

По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, в течение первых четырех месяцев текущего года ЭКА поддержало экспорт 33 украинских компаний .

"Такой рост свидетельствует о том, что бизнес видит эффективность этого инструмента защиты. Страхование экспортных контрактов позволило производителям снизить риски неплатежей и получить доступ к банковскому финансированию. Это помогает компаниям масштабировать производство и выходить на новые рынки", — отметил он.

Самые активные регионы по объемам застрахованного экспорта:

Львовская область (1,37 млрд грн) ,

(1,37 млрд грн) Хмельницкая область (1,31 млрд грн) ,

(1,31 млрд грн) Волынская область (1,12 млрд. грн.).

Украинские предприятия экспортировали мебель, продукты питания, древесину, изделия из древесины и продукты переработки овощей и фруктов в Польшу, Нидерланды, Литву, Эстонию, Великобританию и другие страны.

Крупнейшими партнерами ЭКА среди банков в этот период стали:

Кредитвест Банк – 109 млн грн выданных кредитов

– 109 млн грн выданных кредитов Ощадбанк – 92,5 млн грн

– 92,5 млн грн Укргазбанк – 90 млн грн.

Что известно об ЭКА

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) – это государственное учреждение, поддерживающее несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков. Агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии и инвестиционные кредиты от военных рисков.

Следует добавить, что в январе-марте 2025 года ЭКА поддержало экспорт украинских компаний на сумму 3,15 млрд грн. Страховой защитой агентства воспользовались 20 компаний-экспортеров.