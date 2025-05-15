ЕКА забезпечило українським експортерам 5,3 млрд грн виручки з початку року

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за період січень-квітень 2025 року застрахувало експортні операції українських компаній на загальну суму 5,35 млрд грн, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (1,7 млрд грн).

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, протягом перших чотирьох місяців поточного року ЕКА підтримало експорт 33 українських компаній.

"Таке зростання свідчить про те, що бізнес бачить ефективність цього інструменту захисту. Страхування експортних контрактів дало виробникам можливість знизити ризики неплатежів і отримати доступ до банківського фінансування. Це допомагає компаніям масштабувати виробництво і виходити на нові ринки", - зазначив він.

Найактивніші регіони за обсягами застрахованого експорту:

Львівська область (1,37 млрд грн) ,

(1,37 млрд грн) Хмельницька область (1,31 млрд грн) ,

(1,31 млрд грн) Волинська область (1,12 млрд грн).

Українські підприємства експортували меблі, продукти харчування, деревину, вироби з деревини та продукти переробки овочів і фруктів до Польщі, Нідерландів, Литви, Естонії, Великої Британії та інших країн.

Найбільшими партнерами ЕКА серед банків в цей період стали:

Кредитвест Банк – 109 млн грн виданих кредитів

– 109 млн грн виданих кредитів Ощадбанк – 92,5 млн грн

– 92,5 млн грн Укргазбанк – 90 млн грн.

Що відомо про ЕКА

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – це державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.

Варто додати, що у січні-березні 2025 року ЕКА підтримало експорт українських компаній на суму 3,15 млрд грн. Страховим захистом агентства скористалися 20 компаній-експортерів.