Фитосанитарная безопасность Украины: за неделю оформлено почти 4 тысячи сертификатов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за неделю выдала 3998 фитосанитарных сертификатов на экспорт зерновых и масличных культур. Специалисты регулярно проводят мониторинг импортной и отечественной продукции растительного происхождения, чтобы не допустить вредных организмов на территорию Украины или выявить очаги карантинных организмов.

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Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Специалисты службы во всех регионах постоянно проводят фитосанитарные процедуры в целях защиты территории страны от занесения и распространения регулируемых вредных организмов, которые могут быть обнаружены в импортной и отечественной продукции растительного происхождения, а также при проведении мониторинга и обследования.

Такие меры обеспечивают защиту продовольственной безопасности Украины и ее имиджа как надежного экспортера на международном рынке.

" За период с 17.03.2025 по 23.03.2025 на основании проведенных фитосанитарных процедур в объекты регулирования, в частности по экспорту 645,3 тыс. тонн зерновых и масличных культур было оформлено 3998 фитосанитарных сертификатов ", — говорится в сообщении .

Кроме того, проведено 11174 анализов образцов отобранных от отечественных и импортных объектов регулирования. Были обнаружены 2 вида карантинных организмов, ограниченно распространенных в Украине:

амброзия полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) в 33 случаях;



повилия (Cuscuta spp.) в 9 случаях.

В каждом конкретном случае к зараженным объектам регулирования были применены соответствующие фитосанитарные меры.

Напомним, Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.