Фітосанітарна безпека України: за тиждень оформлено майже 4 тисячі сертифікатів

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за тиждень видала 3998 фітосанітарних сертифікатів на експорт зернових та олійних культур. Фахівці регулярно проводять мониторинг імпортної та вітчизняної продукції рослинного походження, щоб не допустити шкідливі організми на територію України або виявити вогнища карантинних організмів.

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Про це повідомив прессцентр Держпродспоживслужби.

Фахівці служби у всіх регіонах постійно проводять фітосанітарні процедури з метою захисту території країни від занесення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів, які можуть бути виявлені в імпортній та вітчизняній продукції рослинного походження, а також при проведенні моніторингу і обстеження.

Такі заходи забезпечують захист продовольчої безпеки України та її іміджу як надійного експортера на міжнародному ринку.

"За період з 17.03.2025 по 23.03.2025 на підставі проведених фітосанітарних процедур до об'єктів регулювання, зокрема щодо експорту 645,3 тис. тонн зернових та олійних культур було оформлено 3998 фітосанітарних сертифікатів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, проведено 11174 аналізів зразків відібраних від вітчизняних та імпортних об’єктів регулювання. Було виявлено 2 види карантинних організмів, обмежено поширених в Україні:

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) в 33 випадках;



повитиці (Cuscuta spp.) в 9 випадках.

У кожному конкретному випадку до заражених об’єктів регулювання були застосовані відповідні фітосанітарні заходи.

Нагадаємо, Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.