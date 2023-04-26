В Україну потрапила небезпечна кукурудза для попкорну – Держпродспоживслужба

В кукурудзі для попкорну іспанського виробництва може міститися отруйна речовина.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До нас надійшло чергове інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах #RASFF від 25 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу у кукурудзі для приготування попкорну", - йдеться в повідомленні.

Кукурудза експортувалась з Іспанії (виробник Liven SA, Barcelona) до України (отримувач ТОВ "Фоззі Коммерц").

Держпродспоживслужба звернулась до операторів ринку, щоб у разі виявлення такого вантажу в обігу вони повідомили ГУ Держпродспоживслужби в області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, тел.: (048) 716-13-01.

Зазначимо, що хлорпірифос застосовують як інсектицид широкого спектра дії, серед симптомів отруєння ним – біль у животі та втрата гостроти зору.

Нагадаємо, Єврокомісія погодилася заборонити імпорт з України соняшникової олії. Однак транзит цього продукту буде дозволено, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс. До цього в списку заборони було чотири позиції – пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник.