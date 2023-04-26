В Украину попала опасная кукуруза для попкорна – Госпродпотребслужба

В кукурузе для попкорна испанского производства может содержаться ядовитое вещество.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"К нам поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 25 апреля 2023 г. №2023.2025 относительно выявления хлорпирифоса в кукурузе для приготовления попкорна", - говорится в сообщении.

Кукуруза экспортировалась из Испании (производитель Liven SA, Barcelona) в Украину (получатель ООО "Фоззи Коммерц").

Госпродпотребслужба обратилась к операторам рынка, чтобы в случае обнаружения такого груза в обращении они сообщили ГУ Госпродпотребслужбы в области: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6, тел.: (048) 716-13-01.

Отметим, что хлорпирифос применяют в качестве инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления им – боль в животе и потеря остроты зрения.

Напомним, Еврокомиссия согласилась запретить импорт из Украины подсолнечного масла. Однако транзит этого продукта будет разрешен, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс. До этого в списке запрета было четыре позиции – пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.