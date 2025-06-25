"Интерпайп" Пинчука экспортировал в Румынию трубы премиального сегмента для 39 газовых скважин

Украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука поставила насосно компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M для обновления 39 скважин газового месторождения Белчурешти на юге Румынии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Целью масштабного проекта является существенное увеличение ежедневной добычи газа с 14 до 20 миллионов кубометров.

Румыния последовательно увеличивает добычу газа. Страна не только активно ведет разработку новых месторождений, но и модернизирует скважин и газопроводов на старых проектах. В частности, месторождение Билчурешти, которое было открыто еще в 1962 году, получит новые трубы украинского производства.



"Это первый значительный объем труб с резьбой UPJ-M, который нам удалось поставить не только в Румынию, но и на европейский рынок в целом. Конструкция премиального соединения UPJ-M идеально подходит для газодобычи благодаря высокой герметичности и сопротивлению внутреннему и внешнему давлению", — отметил директор "Интерпайпа" по продаже труб на рынок Европы Иван Мазанка.

О компании "Интерпайп"

"Интерпайп" – украинская бизнес-группа, производитель стальных труб и железнодорожной продукции, поставляемой более чем в 50 стран мира. Торговые офисы компании расположены на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году производитель реализовал 511 тысяч тонн трубной продукции и 115 тысяч тонн железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Общая численность сотрудников составляет около 9,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что "Интерпайп" впервые изготовила трубы для оффшорных работ турецкому заказчику, которые будут использоваться для добычи газа из подводных месторождений Черного моря.