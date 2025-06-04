"Интерпайп" приступил к поставкам труб для соляных шахт в Италии: что известно о проекте

Украинская бизнес-группа "Интерпайп" – производитель и экспортер трубной и железнодорожной продукции – расширяет свое присутствие на европейском рынке. Компания начала поставки обсадных труб в Италию в провинцию Пиза.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресрелиз производителя.

В рамках проекта компания поставляет обсадные трубы диаметром 127 мм, изготовленные в соответствии со стандартом API 5 CT (техническая спецификация, определяющая требования к стальным трубам). Продукция будет использоваться в местной соляной индустрии.

"Добыча соли из месторождений в Тоскане имеет тысячелетнюю историю, свыше 100 последних лет осуществляется в промышленных масштабах. Процесс добычи начинается с бурения относительно неглубоких скважин, которые проектируются с использованием бесшовных обсадных труб и насосно-компрессорных труб, изготовленных из стали, что имеет необходимую устойчивость. окружающей среды", — объяснили в "Интерпайпе".

По данным прессслужбы, компаниия поставила на рынки стран Европейского Союза более 250 новых видов трубной продукции, в большинстве своем нишевых.

"Интерпайп" предлагает индивидуальные решения для разного характера заказов, в частности, для бурения в высококоррозионных и агрессивных средах, в том числе для соляных шахт в Италии при производстве и получении сверхчистой соли для фармацевтической и агропродовольственной отрасли.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции (цельнокатаные железнодорожные колеса), которая поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов. Компания представлена на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников составляет около 9,5 тысячи. Предприятия группы в основном расположены в Днепропетровской области. Компания принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.

Напомним, "Интерпайп" может сократить производство на 40%. через введение в США повышенных таможенных тарифов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве .