"Интерпайп" Пинчука назначил нового генерального директора: что о нем известно

Украинская промышленная компания "Интерпайп" назначила новым генеральным директором Луку Занотти. Андрей Коротков, возглавлявший компанию до этого, вступит в должность операционного директора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Интерпайпе" поблагодарили Андрея Короткова за его непоколебимое лидерство в руководстве компанией в течение сложнейшего периода в Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он продолжит прилагать усилия по укреплению, росту и развитию "Интерпайпа".

Лука Занотти вступит в должность генерального директора компании "Интерпайп".

"Его большой опыт работы в трубной промышленности и глубокие знания ключевых международных рынков станут существенным преимуществом. Мы уверены, что под его руководством "Интерпайп" продолжит менять свои позиции в отрасли и ускорит рост", — говорится в сообщении компании.

Что известно о Луке Занотти

До прихода в "Интерпайп" Лука Занотти с 2018 года занимал должность президента компании Tenaris в США, где с 2015 года работал вице-президентом. Он присоединился к компании Tenaris в 2011 году в должности президента в Европе.

До этого Лука Занотти занимался закупками, управленческим консалтингом и развитием бизнеса в Европе, Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Он начал свой профессиональный путь в качестве офицера итальянской армии. Лука Занотти получил степень магистра в области электронной инженерии в Миланском политехническом институте и степень MBA в SDA Bocconi.

"Для меня есть честь занять эту должность. "Интерпайп" постоянно демонстрирует устойчивость, конкурентоспособность и мощный потенциал. Больше всего поражает сила и решительность его людей, которые продолжают развивать и продвигать Компанию, несмотря на чрезвычайные вызовы, вызванные войной. прокомментировал Лука Занотти.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В структуре компании — пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом.

Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тысяч.

Конечным владельцем "Интерпайпа" является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Ранее сообщалось, что из-за "Интерпайпа" из-за введения США повышенных таможенных тарифов может сократить производство на 40%.