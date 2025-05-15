"Інтерпайп" Пінчука призначив нового генерального директора: що про нього відомо

Українська промислова компанія "Інтерпайп" призначила новим генеральним директором Луку Занотті. Андрій Коротков, який очолював компанію до цього, обійме посаду операційного директора..

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

В "Інтерпайпі" подякували Андрію Короткову за його непохитне лідерство у керівництві компанією протягом надзвичайно складного періоду в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він продовжить докладати зусиль у зміцненні, зростанні та розвитку "Інтерпайп".

Лука Занотті обійме посаду генерального директора компанії "Інтерпайп".

"Його великий досвід роботи в трубній промисловості та глибокі знання ключових міжнародних ринків стануть суттєвою перевагою. Ми впевнені, що під його керівництвом "Інтерпайп" продовжить змінювати свої позиції в галузі та прискорить своє зростання", - йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про Луку Занотті

До приходу в "Інтерпайп" Лука Занотті з 2018 року обіймав посаду президента компанії Tenaris в США, в якій з 2015 року працював віце-президентом. Він приєднався до компанії Tenaris у 2011 році на посаді президента в Європі.

До цього Лука Занотті займався закупівлями, управлінським консалтингом та розвитком бізнесу в Європі, Південній Америці та Південно-Східній Азії.

Він розпочав свій професійний шлях як офіцер італійської армії. Лука Занотті отримав ступінь магістра в галузі електронної інженерії в Міланському політехнічному інституті та ступінь MBA в SDA Bocconi.

"Для мене є честю обійняти цю посаду. "Інтерпайп" постійно демонструє стійкість, конкурентоспроможність та потужний потенціал. Найбільше вражає сила та рішучість його людей, які продовжують розвивати та просувати Компанію, незважаючи на надзвичайні виклики, спричинені війною. Я очікую тісної співпраці з командою для подальшого зростання на благо компанії, її співробітників та місцевих громад", - прокоментував Лука Занотті.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником "Інтерпайп" є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Раніше повідомлялося, що через "Інтерпайп" через запровадження США підвищених митних тарифів може скоротити виробництво на 40%.