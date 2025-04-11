"Інтерпайп" може скоротити трубне виробництво на 40% через мита Трампа

Холдинг Віктора Пінчука "Інтерпайп" через запровадження США підвищених митних тарифів може скоротити виробництво на 40%. Про це заявив перший заступник генерального директора "Інтерпайпа" Денис Морозов на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

За його словами наразі 40% трубної продукції експортується до ЄС, 30% до США та 30% до країн Близького Сходу та Північної Африки. Після введення мит компанія може зіткнутися з тим, що на фоні зростаючих тарифів на електроенергію та логістику продукція не зможе конкурувати на американському ринку.

Крім того, Морозов зауважив, що якщо ЄС на фоні тренду торгових війн поверне квоти на українську металопродукцію, може суттєво скоротитися й експорт до ЄС.

"Коли три роки тому нам зробили паузу у квотуванні імпорту продукції, ми наростили експорт у два рази до 200 тис. тонн. Якщо зараз ці квоти повернуть, нам потрібно буде знову знижувати експорт" — сказав Морозов.

Він зауважив, що трубне виробництво компанії "Інтерпайп" знаходиться у прифронтовому Нікополі, який кожен день обстрілюють росіяни. Тож внаслідок торгових воєн скорочення та простої торкнуться саме цього активу компанії.

Нагадаємо, що у 2018 році за першої каденції Трампа США ввели додаткові мита у розмірі 25% на імпорт сталі, намагаючись таким чином підтримати цю галузь всередині країни. Цього ж року Європейська комісія вирішила ввести свої захисні заходи у вигляді квот на експорт металопродукції, які визначали індивідуально для кожної з країн. Мита США та квоти ЄС для українських металургій скасували невдовзі після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Раніше операційний директор "Метінвеста" Олександр Мироненко висловив занепокоєння тим, що внаслідок торгових воєн спричинених підвищеними митами США, ЄС може ввести свої захисні заходи, що може скоротить експорт української металопродукції на цей ринок. Крім того, може суттєво скоротитися виробництво сталі в Китаї, що призведе до скорочення експорту української залізорудної сировини.

Як підвищення мит вплине на економіку України

голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 заявив, що внаслідок запровадження США підвищених митних тарифів відносно експорту з України, Кабінету міністрів доведеться шукати додаткові ринку збуту переважно для двох основних груп товарів українського експорту — чавуну і сталевих труб.

Говорячи про економічні відносини України зі США, Данило Гетманцев зазначив, що обсяг експорту української продукції в США у 2024 році склав близько 869 млн доларів. А сальдо торгівлі — від’ємне (на користь США) в об’ємі більше ніж 2 млрд доларів.

Згідно з озвученими ним даними, в структурі українського експорту найбільше постраждає від запровадження мит експорт чавуну, бо 72% експорту українського чавуну — це експорт в США, або ж близько 383 млн доларів. І ще 113 млн доларів складає обсяг експорту українських труб, за результатами 2024 року.