"Интерпайп" может сократить трубное производство на 40% из-за пошлин Трампа

Холдинг Виктора Пинчука "Интерпайп" из-за введения в США повышенных таможенных тарифов может сократить производство на 40%. Об этом заявил первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

По его словам, сейчас 40% трубной продукции экспортируется в ЕС, 30% в США и 30% в страны Ближнего Востока и Северной Африки. После введения таможенных пошлин компания может столкнуться с тем, что на фоне растущих тарифов на электроэнергию и логистику продукция не сможет конкурировать на американском рынке.

Кроме того, Морозов отметил, что если ЕС на фоне тренда торговых войн вернет квоты на украинскую металлопродукцию, может значительно сократиться и экспорт в ЕС.

"Когда три года назад нам сделали паузу в квотировании импорта продукции, мы нарастили экспорт в два раза до 200 тыс. тонн. Если сейчас эти квоты вернут, нам нужно будет снова снижать экспорт", — сказал Морозов.

Он отметил, что трубное производство компании "Интерпайп" находится в прифронтовом Никополе, каждый день обстреливаемый россиянами. Поэтому в результате торговых войн сокращения и простои коснутся именно этого актива компании.

Напомним, что в 2018 году в первую каденцию Трампа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на импорт стали, пытаясь таким образом поддержать эту отрасль внутри страны. В этом году Европейская комиссия решила ввести свои защитные меры в виде квот на экспорт металлопродукции, которые определяли индивидуально для каждой из стран. Пошлины США и квоты ЕС для украинских металлургий были отменены вскоре после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Ранее операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко выразил обеспокоенность тем, что в результате торговых войн, вызванных повышенными пошлинами США, ЕС может ввести свои защитные меры, что может сократить экспорт украинской металлопродукции на этот рынок. Кроме того, может значительно сократиться производство стали в Китае, что приведет к сокращению экспорта украинского железорудного сырья.

Как повышение пошлин повлияет на экономику Украины

глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 заявил, что в результате введения США повышенных таможенных тарифов в отношении экспорта из Украины, Кабинету министров придется искать дополнительные рынки сбыта преимущественно для двух основных групп товаров украинского экспорта — чугуна и стальных труб.

Говоря об экономических отношениях Украины с США, Даниил Гетманцев отметил, что объем экспорта украинской продукции в США в 2024 году составил около 869 млн. долларов. А сальдо торговли — отрицательное (в пользу США) в объеме более 2 млрд долларов.

Согласно озвученным им данным, в структуре украинского экспорта больше всего пострадает от введения пошлин экспорт чугуна, потому что 72% экспорта украинского чугуна — это экспорт в США, или около 383 млн долларов. И еще 113 млн долларов составляет объем экспорта украинских труб по результатам 2024 года.