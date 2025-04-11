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Гетманцев рассказал, как таможенные тарифы Трампа повлияют на экономику Украины

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике

В результате введения США повышенных таможенных тарифов в отношении экспорта из Украины, Кабинету министров придется искать дополнительные рынки сбыта преимущественно для двух основных групп товаров украинского экспорта — чугуна и стальных труб.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого выступает издание Delo.ua.

Как повышение пошлин повлияет на мировую экономику

Данило Гетманцев заявил, что не согласен с утверждением, будто торговая война создает новые возможности.

"Это всегда плохо. Особенно если речь идет о торговых войнах такого глобального масштаба", — утверждает политик.

Ближайшим негативным последствием тотального повышения пошлин будет общемировой рост цен.

"Нужно понимать, что речь идет не только о решениях США, имеющих фактически 20% долю в мировой экономике, но и об ответах стран на эти решения США. И это будет касаться всех", — предупреждает Гетманцев.

Как повышение пошлин повлияет на экономику Украины

Говоря об экономических отношениях Украины и США, Данило Гетманцев отметил, что объем экспорта украинской продукции в США в 2024 году составил около 869 млн долларов. А сальдо торговли — отрицательное (в пользу США) в объеме более 2 млрд долларов.

"Решение о введении 10% пошлины для Украины выглядит довольно бессмысленно. Но, я так понимаю, это было сделано в отношении Украины "за компанию" с другими странами", — объясняет депутат.

Согласно озвученным им данным, в структуре украинского экспорта больше всего пострадает от введения пошлин экспорт чугуна, потому что 72% экспорта украинского чугуна — это экспорт в США, или около 383 млн долларов. И еще 113 млн долларов составляет объем экспорта украинских труб, по результатам 2024 года.

Фото 2 — Гетманцев рассказал, как таможенные тарифы Трампа повлияют на экономику Украины
Выступление Данила Гетманцева на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого выступило издание Delo.ua

Остальные категории украинской продукции составляют незначительную долю экспорта в США.

"На общую структуру украинского экспорта новые пошлины не сильно повлияют. Здесь не будет катастрофы. Но точно правительству нужно заниматься вопросом перераспределения экспорта на новые рынки двух основных видов товаров — чугуна и труб. А также вопросом государственной помощи нашим экспортерам", — призывает глава парламентского комитета.

По его словам, из государственного бюджета прямая компенсация экспортерам сейчас невозможна — Украина точно не можем сейчас себе это позволить. Но определенная организационная работа со стороны правительства должна быть проделана.

"Основную угрозу я вижу в таможенных ответах стран на введенные против них таможенные тарифы США. Речь идет о больших рынках Евросоюза и Китая, которые для защиты своего товаропроизводителя вынуждены будут не только отвечать пошлинами на товары из США, но и вводить пошлины и другие ограничения в отношении Украины", — предостерегает Данило Гетманцев.

Тарифы Трампа: что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлину в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит. На товары украинского экспорта действует минимальная таможенная ставка в размере 10%.

По мнению министра экономики Юлии Свириденко, пошлина на уровне 10% относительно незначительна, чтобы повлиять на курс валют и цены на продукты в Украине, а высокие тарифы США для других стран могут ослабить доллар и снизить цены.

Она напомнила, что объемы украинского экспорта в США не слишком высоки — 2,1% общего объема экспорта товаров по итогам 2024 года. Из них более половины — это чугун и трубы, которые еще с марта обложены 25% тарифом. Продукция агропромышленного сектора — всего около 137 миллионов долларов.

Автор:
Руслан Кисляк
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2025"
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