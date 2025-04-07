США не будут облагать пошлиной украинские товары на сумму до $800

Украинские товары стоимостью до 800 долларов не будут облагаться 10% пошлиной при поставках в США. Для более дорогих отправлений пошлина остается.

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Об этом сообщила "Укрпочта", ссылаясь на разъяснение почты США (USPS).

Оператор уточнил, что на весь импорт в США будет минимум 10% таможенных пошлин. Однако беспошлинный предел 800 долларов США (de minimis) останется.

Это будет продолжаться до тех пор, пока Министр торговли США не определит, что в стране введена полноценная система для фиксации и взимания пошлин на все импортируемые товары. Следовательно, на товары стоимостью менее 800 долларов США таможенные пошлины пока не будут взиматься.

Для товаров, стоимость которых превышает указанную сумму, любые другие пошлины или тарифы будут применяться.

На вопрос о возможности внедрения в США аналогичной европейской системе IOSS (взимание пошлины в момент покупки на маркетплейсах), представители USPS отметили, что изучаются все возможные варианты смягчения влияния новых тарифов. Конкретных решений по этому вопросу пока нет.

Как новые пошлины Трампа ударят по Украине

Напомним, для Украины на экспорт товаров в США будет действовать общая пошлина на 10%. Это "сложно, но не критично".

Как считает первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк, введенные пошлины Трампа "не сильно ударят" по Украине, поскольку украинский экспорт в США составляет менее $1 млрд, что составляет лишь 2% общего экспорта страны.

Вместо этого импорт из США в Украину в пять раз больше, поэтому для Киева предусмотрен более мягкий тариф в 10%.

Железняк объясняет, что основная часть экспорта в США – металлопродукция, которая еще с марта обложена 25% тарифом. Кроме этого, около трети экспорта составляет аграрная и пищевая продукция, для которой тарифы ожидали еще с апреля.