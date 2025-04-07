США не обкладатимуть митом українські товари на суму до $800

Українські товари вартістю до 800 доларів не обкладатимуться 10% митом при постачанні до США. Для дорожчих відправлень мито залишається.

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Про це повідомила "Укрпошта", посилаючись на роз'яснення пошти США (USPS).

Оператор уточнив, що на весь імпорт до США буде мінімум 10% митних зборів. Проте безмитний ліміт 800 доларів США (de minimis) залишиться.

Це триватиме до того моменту, поки Міністр торгівлі США не визначить, що в країні запроваджено повноцінну систему для фіксації та стягнення мита на всі імпортовані товари. Отже, на товари вартістю менше ніж 800 доларів США митні збори поки що не стягуватимуться.

Для товарів, вартість яких перевищує вказану суму, будь-які інші мита або тарифи застосовуватимуться.

На запитання про можливість запровадження в США аналогічної європейській системі IOSS (стягнення мита в момент купівлі на маркетплейсах), представники USPS зазначили, що наразі вивчаються всі можливі варіанти пом’якшення впливу нових тарифів. Конкретних рішень з цього питання поки що немає.

Як нові мита Трампа вдарять по Україні

Нагадаємо, для України на експорт товарів до США діятиме загальне мито на 10%. Це "складно, але не критично".

Як вважає перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, запроваджені мита Трампа "не сильно вдарять" по Україні, оскільки український експорт до США становить менше ніж $1 млрд, що складає лише 2% від загального експорту країни.

Натомість імпорт зі США до України у п’ять разів більший, тому для Києва передбачений м’якіший тариф у 10%.

Железняк пояснює, що основна частина експорту до США – металопродукція, яка ще з березня обкладена 25% тарифом. Крім цього, близько третини експорту становить аграрна та харчова продукції, для якої тарифи очікували ще з квітня.