Гетманцев розказав, як митні тарифи Трампа вплинуть на економіку України

Внаслідок запровадження США підвищених митних тарифів відносно експорту з України, Кабінету міністрів доведеться шукати додаткові ринку збуту переважно для двох основних груп товарів українського експорту — чавуну і сталевих труб.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua.

Як підвищення мит вплине на світову економіку

Данило Гетманцев заявив, що не погоджується з твердженням, буцімто торгівельна війна створює нові можливості.

"Це завжди погано. Особливо якщо мова йде про торгівельні війни такого глобального масштабу", — стверджує політик.

Найпершим негативним наслідком тотального підвищення мит буде загальносвітове зростання цін.

"Треба розуміти, що мова йде не лише про рішення США, які мають фактично 20% частку в світовій економіці, але і про відповіді країн на ці рішення США. І це стосуватиметься всіх", — попереджає Гетманцев.

Як підвищення мит вплине на економіку України

Говорячи про економічні відносини України зі США, Данило Гетманцев зазначив, що обсяг експорту української продукції в США в 2024 році склав близько 869 млн доларів. А сальдо торгівлі — від’ємне (на користь США) в об’ємі більше ніж 2 млрд доларів.

"Рішення про запровадження 10% мита для України виглядає досить безглуздо. Але, я так розумію, це було зроблено щодо України "за компанію" з іншими країнами", — пояснює депутат.

Згідно озвучених ним даних, в структурі українського експорта найбільше постраждає від запровадження мит експорт чавуну, бо 72% експорту українського чавуну — це експорт в США, або ж близько 383 млн доларів. І ще 113 млн доларів складає обсяг експорту українських труб, за результатами 2024 року.

Виступ Данила Гетманцева на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого є видання Delo.ua

Інші категорії української продукції складають незначну частку експорту в США.

"На загальну структуру українського експорту нові мита не дуже вплинуть. Тут не буде катастрофи. Але точно уряду треба займатися питанням перерозподілу експорту на нові ринки двох основних видів товарів — чавуну і труб. А також — питанням державної допомоги нашим експортерам", — закликає очільник парламентського комітету.

За його словами, з державного бюджету пряма компенсація експортерам зараз неможлива — Україна точно не можемо зараз це собі дозволити. Але певна організаційна робота з боку уряду має бути зроблена.

"Основну загрозу я бачу у митних відповідях країн на запроваджені проти них митні тарифи США. Мова йде про великі ринки Євросоюзу та Китай, які задля захисту свого товаровиробника змушені будуть не лише відповідати митами щодо товарів зі США, але й запроваджувати мита та інші обмеження щодо України", — застерігає Данило Гетманцев.

Мита Трампа: що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив мито у розмірі 10% на весь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Щодо товарів українського експорту діє мінімальна митна ставка в розмірі 10%.

На думку міністерки економіки Юлії Свириденко, мито на рівні 10% є відносно незначним, аби вплинути на курс валют та ціни на продукти в Україні, а високі тарифи США для інших країн можуть послабити долар та знизити ціни.

Вона нагадала, що обсяги українського експорту в США не надто високі — 2,1% від загального обсягу експорту товарів за підсумками 2024 року. З них понад половина — це чавун і труби, які ще з березня обкладені 25% тарифом. Продукція агропромислового сектору — лише близько 137 мільйонів доларів.