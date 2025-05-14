Україна наростила виробництво металопрокату: експорт знизився, імпорт зріс

У січні–квітні 2025 року українські металургійні підприємства виробили 1982 тис. тонн металопрокату — на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З цієї кількості на експорт пішло 1234 тис. тонн, або 62,3%, тоді як у 2024 році експорт становив 66,8% (1318 тис. тонн).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

Цьогоріч у структурі експорту частка напівфабрикатів знизилася з 45,45% торік до 36,06%. Водночас питома вага плоского прокату зросла до 44,89% проти 40,36% у 2024 році.

Зросла і частка сортового прокату: 19,04% у 2025-му проти 14,19% роком раніше.

Імпортна структура традиційно орієнтована на плоский прокат: у січні–квітні 2025 року він становив 78,86% імпорту, а сортовий прокат — 19,12%. Минулого року це співвідношення було 82,88% проти 15,27%.

Ємність внутрішнього ринку за 4 місяці 2025 року зросла на 19,1% — до 1198,9 тис. тонн проти 1006,6 тис. тонн у 2024 році. Частка імпортного прокату у внутрішньому споживанні також збільшилася: з 34,93% до 37,61% (450,9 тис. тонн).

Основні напрямки експорту українського металопрокату в 2025 році:

Євросоюз — 79,7%;

Інші країни Європи — 10,2%;

— 10,2%; Країни СНД — 6,8%.

Серед постачальників імпортного металопрокату лідирують:

Інші країни Європи — 57,9%;

ЄС-27 — 24,3%;

— 24,3%; Країни Азії — 17,3%.

Додамо, за даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), у першому кварталі 2025 року українські металурги виплавили 1,70 млн тонн чавуну, що на 7,16% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак попри зростання обсягів, країна опустилася з 21 на 23 місце серед 71 держави, що виробляють сталь.