Україна зберігає 14 місце у світовому виробництві чавуну, але втратила позиції із виплавки сталі

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), у першому кварталі 2025 року українські металурги виплавили 1,70 млн тонн чавуну, що на 7,16% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це йдеться на сайті "Укрметалургпрому".

Завдяки цьому Україна утримала 14 позицію серед 40 країн-виробників чавуну.

Водночас випуск сталі в Україні становив 1,73 млн тонн — на 2,74% більше, ніж торік. Однак попри зростання обсягів, країна опустилася з 21 на 23 місце серед 71 держави, що виробляють сталь.

Загалом у січні-березні 2025 року у світі було вироблено 346,34 млн тонн чавуну, що майже не відрізняється від показника попереднього року. Лідером є Китай з часткою 62,5% світового ринку (216,28 млн тонн).

У світовому виробництві сталі зафіксовано невелике зниження: з 470,31 млн тонн у першому кварталі 2024 року до 468,61 млн тонн у 2025-му. Китай залишається беззаперечним лідером і в цьому сегменті, виплавивши 259,33 млн тонн — понад 55% від загального обсягу.

Додамо, у січні 2025 року виробництво сталі в Україні зросло на 12,28%, а чавуну - на 7,23% порівняно з показниками січня минулого року.