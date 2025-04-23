Украина сохраняет 14 место в мировом производстве чугуна, но потеряла позиции по стали

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в первом квартале 2025 года украинские металлурги выплавили 1,70 млн. тонн чугуна, что на 7,16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом говорится на сайте "Укрметаллургпрома".

Благодаря этому Украина удержала 14-ю позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

В то же время выпуск стали в Украине составил 1,73 млн тонн — на 2,74% больше, чем в прошлом. Однако, несмотря на рост объемов, страна опустилась с 21 на 23 место среди 71 государства, производящего сталь.

Всего в январе-марте 2025 года в мире было произведено 346,34 млн. тонн чугуна, что почти не отличается от показателя предыдущего года. Лидером является Китай с долей 62,5% мирового рынка (216,28 млн. тонн).

В мировом производстве стали зафиксировано небольшое снижение: с 470,31 млн. тонн в первом квартале 2024 года до 468,61 млн. тонн в 2025-м. Китай остается безоговорочным лидером и в этом сегменте, выплавив 259,33 млн. тонн — более 55% от общего объема.

Добавим, в январе 2025 года производство стали в Украине выросло на 12,28%, а чугуна – на 7,23% по сравнению с показателями января прошлого года.