Украина нарастила производство металлопроката: экспорт снизился, импорт вырос

В январе-апреле 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 1982 тыс. тонн металлопроката – на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого количества на экспорт ушло 1234 тыс. тонн, или 62,3%, в то время как в 2024 году экспорт составил 66,8% (1318 тыс. тонн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

В этом году в структуре экспорта доля полуфабрикатов снизилась с 45,45% в прошлом году до 36,06%. В то же время удельный вес плоского проката вырос до 44,89% против 40,36% в 2024 году.

Выросла и доля сортового проката: 19,04% в 2025 против 14,19% годом ранее.

Импортная структура традиционно ориентирована на плоский прокат: в январе-апреле 2025 года он составил 78,86% импорта, а сортовой прокат — 19,12%. В прошлом году это соотношение было 82,88% против 15,27%.

Емкость внутреннего рынка за 4 месяца 2025 года выросла на 19,1% — до 1198,9 тыс. тонн против 1006,6 тыс. тонн в 2024 г. Доля импортного проката во внутреннем потреблении также увеличилась: с 34,93% до 37,61% (450,9 тыс. тонн).

Основные направления экспорта украинского металлопроката в 2025 году:

Евросоюз — 79,7%;

Другие страны Европы — 10,2%;

— 10,2%; Страны СНГ – 6,8%.

Среди поставщиков импортного металлопроката лидируют:

Другие страны Европы — 57,9%;

ЕС-27 — 24,3%;

— 24,3%; Страны Азии — 17,3%.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в первом квартале 2025 года украинские металлурги выплавили 1,70 млн тонн чугуна, что на 7,16% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако, несмотря на рост объемов, страна опустилась с 21 на 23 место среди 71 государства, производящего сталь.