"Метинвесту" удалось сохранить объемы выплавки стали, а производство угольного концентрата упало вдвое

В первом квартале 2025 года горно-металлургическая группа компаний " Метинвест " сократила производство угольного концентрата до 518 тыс. рублей. тонн. Это на 51% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 52% меньше в годовом исчислении. В то же время производство стали осталось на уровне предыдущего квартала – 488 тыс. тонн.

Об этом говорится в релизе компании.

В первом квартале 2025 года производство чугуна на Каметстале снизилось на 4% до 436 тыс. тонн из-за временной технологической остановки участка из пылеугольного топлива (ПВП) в марте.

В то же время, показатели производства чугуна и стали превысили результаты аналогичного периода 2024 года на 8% и 4% соответственно. Это объясняется увеличением фонда рабочего времени на фоне планового ремонта доменной печи №9 в марте 2024 года.

В первом квартале 2025 года производство товарных полуфабрикатов составило 173 тыс. тонн, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также за этот же период выросло на 24% производство готовой продукции по сравнению с предыдущим кварталом – до 597 тыс. тонн. В частности, выпуск плоского проката увеличился на 35% — до 261 тыс. тонн, а выпуск длинного проката вырос на 17% — до 336 тыс. тонн.

По сравнению с первым кварталом 2024 г. производство готовой продукции выросло на 2%. В частности, длинный прокат — на 11%. В то же время выпуск плоского проката сократился на 7% из-за снижения заказов на толстый лист.

Производство кокса. В первом квартале 2025 года выпуск кокса сократился до 260 тыс. тонн. Это на 6% меньше предыдущего квартала и на 8% меньше в годовом исчислении. Основными причинами стали остановка коксовой батареи №1 на "Каметстале" и аварийная остановка "Запорожкокса" в феврале в результате военных действий.

Производство железорудного концентрата и окатков. В первом квартале 2025 года вследствие постепенного наращивания нагрузки и изменений в работе обогатительных секций Северного ГОКа с августа 2024 года общее производство железорудного концентрата выросло на 9% по сравнению с предыдущим кварталом — до 3 815 тыс. тонн.

Объем товарной железорудной продукции также вырос на 11% — до 3 761 тыс. тонн. В частности, выпуск товарного концентрата – на 7% (до 2 064 тыс. тонн), а товарных окатков – на 17% (до 1 697 тыс. тонн).

Отмечается, что в годовом исчислении общий выпуск железорудного концентрата снизился на 21% из-за остановки Ингулецкого ГОКа в июле 2024 года. Это частично компенсировалось ростом производства на Северном (+41%) и Центральном ГОК (+53%). В итоге товарная железорудная продукция сократилась на 15%, в том числе концентрат – на 27%. В то же время производство товарных окатков выросло на 7%.

Напомним, что в конце 2024 года "Метинвест" приостановил работы на угольной площадке ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в селе Песчаное неподалеку от Покровска Донецкой области из-за приближения линии фронта и усиления обстрелов.