"Метінвесту" вдалося зберегти обсяги виплавки сталі, а виробництво вугільного концентрату впало вдвічі

У першому кварталі 2025 року гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" скоротила виробництво вугільного концентрату до 518 тис. тонн. Це на 51% менше порівняно з попереднім кварталом і на 52% менше у річному вимірі. Водночас виробництво сталі залишилося на рівні попереднього кварталу — 488 тис. тонн.

Про це йдеться в релізі компанії.

У першому кварталі 2025 року виробництво чавуну на "Каметсталі" знизилося на 4%, до 436 тис. тонн, через тимчасову технологічну зупинку ділянки з пиловугільного палива (ПВП) у березні.

Водночас показники виробництва чавуну та сталі перевищили результати аналогічного періоду 2024 року на 8% та 4% відповідно. Це пояснюється збільшенням фонду робочого часу на тлі планового ремонту доменної печі №9 у березні 2024 року.

У першому кварталі 2025 року виробництво товарних напівфабрикатів становило 173 тис. тонн, що на 26% менше порівняно з попереднім кварталом та на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також за цей же період зросло на 24% виробництво готової продукції порівняно з попереднім кварталом — до 597 тис. тонн. Зокрема випуск плоского прокату збільшився на 35% — до 261 тис. тонн, а випуск довгого прокату зріс на 17% — до 336 тис. тонн.

Порівняно з першим кварталом 2024 року виробництво готової продукції зросло на 2%. Зокрема, довгого прокату — на 11%. Водночас випуск плоского прокату скоротився на 7% через зниження замовлень на товстий лист.

Виробництво коксу. У першому кварталі 2025 року випуск коксу скоротився до 260 тис. тонн. Це на 6% менше за попередній квартал і на 8% менше у річному вимірі. Основними причинами стали зупинка коксової батареї №1 на "Каметсталі" та аварійна зупинка "Запоріжкоксу" у лютому внаслідок воєнних дій.

Виробництво залізорудного концентрату та окатків. У першому кварталі 2025 року, внаслідок поступового нарощування навантаження та змін у роботі збагачувальних секцій Північного ГЗК з серпня 2024 року загальне виробництво залізорудного концентрату зросло на 9% порівняно з попереднім кварталом — до 3,82 млн тонн.

Обсяг товарної залізорудної продукції також зріс на 11% — до 3,76 млн тонн. Зокрема, випуск товарного концентрату — на 7% (до 2,06 млн тонн), а товарних окатків — на 17% (до 1,69 млн тонн).

Зазначається, що у річному вимірі загальний випуск залізорудного концентрату знизився на 21% через зупинку Інгулецького ГЗК у липні 2024 року. Це частково компенсувалося зростанням виробництва на Північному (+41%) та Центральному ГЗК (+53%). У підсумку, товарна залізорудна продукція скоротилась на 15%, зокрема концентрат — на 27%. Водночас виробництво товарних окатків зросло на 7%.

Нагадаємо, що в кінці 2024 року "Метінвест" призупинив роботи на вугільному майданчику ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" в селі Піщане неподалік від Покровська Донецької області через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.