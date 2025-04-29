Нещодавно у Ліверпулі з’явився новий стадіон для ФК "Евертон", який збудовано, зокрема, з 1000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK групи "Метінвест". "Бремлі-Мур Док" вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Під час будівництва стадіону була застосована стратегія no-blockwork, коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки.

"Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту, де гарячекатаний лист Spartan UK групи "Метінвест" відігравав одну з ключових ролей", – йдеться в повідомленні.

Свої домашні матчі "Евертон" донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому виповнилося вже понад 130 років. Тому у 2017 році було вирішено побудувати новий стадіон. А цього року нова футбольна перлина міста Ліверпуль прийняла вболівальників.

Нагадаємо, зі сталі "Метінвесту" також збудовано і головну арену України — НСК "Олімпійський".

А нещодавно в Італії спустили на воду два судна полярного класу, що також збудовані зі сталі "Метінвесту" Ріната Ахметова. Це експедиційні судна полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit. Вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями та можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезони.