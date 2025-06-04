"Інтерпайп" розпочав постачання труб для соляних шахт в Італії: що відомо про проєкт

Українська бізнес-група "Інтерпайп" — виробник та експортер трубної та залізничної продукції — розширює свою присутність на європейському ринку. Компанія розпочала постачання обсадних труб до Італії у провінцію Піза.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз виробника.

В рамках проєкту компанія постачає обсадні труби діаметром 127 мм, які виготовлені відповідно до стандарту API 5CT (технічна специфікація, яка визначає вимоги до сталевих труб). Продукція буде використовуватися в місцевій соляній промисловості.

"Видобуток солі з родовищ у Тоскані має тисячолітню історію, понад 100 останніх років здійснюється у промислових масштабах. Процес видобутку починається з буріння відносно неглибоких свердловин, які проєктуються з використанням безшовних обсадних труб та насосно-компресорних труб, виготовлених зі сталі, що має необхідну міцність та корозійну стійкість для використання у високоагресивних умовах навколишнього середовища", — пояснили в "Інтерпайп".

За даними пресслужби, компанія поставила на ринки країн Європейського Союзу понад 250 нових видів трубної продукції, які здебільшого є нішевими.

"Інтерпайп" пропонує індивідуальні рішення для різного характеру замовлень, зокрема, для буріння у висококорозійних та агресивних середовищах, у тому числі й для соляних шахт в Італії при виробництві та отриманні надчистої солі для фармацевтичної та агрохарчової галузі.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції (суцільнокатані залізничні колеса), яка постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів. Компанія представлена на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників становить близько 9,5 тисяч. Підприємства групи в основному розташовано в Дніпропетровській області. Компанія належить бізнесмену Віктору Пінчуку.

Нагадаємо, "Інтерпайп" може скоротити виробництво на 40% через запровадження США підвищених митних тарифів. Про це заявив перший заступник генерального директора "Інтерпайпа" Денис Морозов на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві.