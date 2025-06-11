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"Интерпайп" Пинчука изготовил трубы для Турции для добычи газа в Черном море
Украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука впервые изготовила трубы для оффшорных работ турецкому заказчику, которые будут использоваться для добычи газа из подводных месторождений Черного моря.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании "Интерпайп".
Трубы для добычи газа подводных месторождений
Турецкий клиент будет использовать продукцию компании в проекте газовых месторождений South Akçakoca Sub-Basin (SASB), которые находятся непосредственно в Черном море.
Месторождение состоит из нескольких газовых залежей на мелководье, поэтому трубы Интерпайп прокладывают под водой.
Для таких условий в компании изготовили насосно-компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M, обеспечивающим высокую газогерметичность и собственной разработкой "Интерпайп".
"Турция сейчас активно разрабатывает оффшорные газовые месторождения в Черном море. Однако условия добычи – специфические, добыча газа осуществляется на мелководье, поэтому нужна повышенная газогерметичность, которую могут обеспечить премиальные соединения. Хотя для Интерпайп – это первый опыт использования насосно-компрессорных труб. используется — спуски труб прошли удачно.
Про "Интерпайп"
"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.
В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.
В структуре компании — пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом.
Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тысяч.
Конечным владельцем "Интерпайпа" является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Ранее сообщалось, что "Интерпайп" приступил к поставкам труб для соляных шахт в Италии .