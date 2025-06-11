"Интерпайп" Пинчука изготовил трубы для Турции для добычи газа в Черном море

Украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука впервые изготовила трубы для оффшорных работ турецкому заказчику, которые будут использоваться для добычи газа из подводных месторождений Черного моря.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании "Интерпайп".

Трубы для добычи газа подводных месторождений

Турецкий клиент будет использовать продукцию компании в проекте газовых месторождений South Akçakoca Sub-Basin (SASB), которые находятся непосредственно в Черном море.

Месторождение состоит из нескольких газовых залежей на мелководье, поэтому трубы Интерпайп прокладывают под водой.

Для таких условий в компании изготовили насосно-компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M, обеспечивающим высокую газогерметичность и собственной разработкой "Интерпайп".

"Турция сейчас активно разрабатывает оффшорные газовые месторождения в Черном море. Однако условия добычи – специфические, добыча газа осуществляется на мелководье, поэтому нужна повышенная газогерметичность, которую могут обеспечить премиальные соединения. Хотя для Интерпайп – это первый опыт использования насосно-компрессорных труб. используется — спуски труб прошли удачно.

Про "Интерпайп"

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В структуре компании — пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом.

Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тысяч.

Конечным владельцем "Интерпайпа" является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Ранее сообщалось, что "Интерпайп" приступил к поставкам труб для соляных шахт в Италии .