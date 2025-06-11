"Інтерпайп" Пінчука виготовив труби для Туреччини для видобутку газу в Чорному морі

Українська промислова компанія "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука вперше виготовила труби для офшорних робіт турецькому замовнику, які використовуватимуться для видобутку газу з підводних родовищ Чорного моря.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії "Інтерпайп".

Труби для видобутку газу підводних родовищ

Зазначається, що турецький клієнт використовуватиме продукцію компанії у проєкті газових родовищ South Akçakoca Sub-Basin (SASB), які знаходяться безпосередньо в Чорному морі.

Родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, тому труби Інтерпайп прокладають під водою.

Для таких умов в компанії виготовили насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M, яке забезпечує високу газогерметичність і є власною розробкою "Інтерпайп".

"Туреччина наразі активно розробляє офшорні газові родовища в Чорному морі. Проте умови видобутку – специфічні, видобуток газу здійснюється на мілководді, тому потрібна підвищена газогерметичність, яку можуть забезпечити преміальні з’єднання. Хоч для Інтерпайп – це перший досвід використання насосно-компресорних труб під водою, досвід використання у клієнта позитивний. Продукція вже використовується – спуски труб пройшли вдало. Це – поштовх для участі в подібних проектах в майбутньому", - коментує Артем Артемов, директор з продажу труб "Інтерпайп" на ринки Близького Сходу, Азії та Африки.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником "Інтерпайп" є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Раніше повідомлялося, що "Інтерпайп" розпочав постачання труб для соляних шахт в Італії.