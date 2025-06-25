"Інтерпайп" Пінчука експортував до Румунії труби преміального сегменту для 39 газових свердловин

Українська промислова компанія "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука поставила насосно-компресорні труби із преміальним з’єднанням UPJ-M для оновлення 39 свердловин газового родовища Білчурешті на півдні Румунії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Цей масштабний проєкт має на меті суттєво збільшити щоденний видобуток газу з 14 до 20 мільйонів кубометрів.

Румунія послідовно збільшує видобуток природного газу. Країна не тільки активно веде розробку нових родовищ, а й модернізує свердловин та газогонів на старих проєктах. Зокрема родовище Білчурешті, яке було відкрито ще у 1962 році, отримає нові труби українського виробництва.



"Це перший значний обсяг труб з різьбленням UPJ-M, який нам вдалося поставити не лише в Румунію, а й на європейський ринок в цілому. Конструкція преміального з’єднання UPJ-M ідеально підходить для газовидобутку завдяки високій герметичності та спротиву внутрішньому та зовнішньому тиску", — зазначив директор "Інтерпайп" з продажу труб на ринок Європи Іван Мазанка.

Про компанію "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська бізнес-група, виробник сталевих труб та залізничної продукції, яка постачається більш ніж у 50 країн світу. Торгові офіси компанії розміщені на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році виробник реалізував 511 тисяч т трубної продукції та 115 тисяч т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Загальна чисельність співробітників становить близько 9,5 тис.

Раніше повідомлялося про те, що "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт турецькому замовнику, які використовуватимуться для видобутку газу з підводних родовищ Чорного моря.