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Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1107-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 121 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 144 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Колодежное, Гоптовка Харьковской области; Зеленое Поле, Покровск, Чунишино, Алексеевка, Докучаевск, Орехово, Бересток, Новая Полтавка, Миролюбовка, Отрадное, Веселое, Шевченко, Новополь, Краматорск, Константиновка, Торецк Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Часового Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку от Торецкого, Дачного, Крымского и Дилиевки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Бедного и Бурлацкого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года


На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять из реактивных систем залпового огня.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 6 марта 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько