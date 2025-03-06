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Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1107-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Колодяжне, Гоптівка Харківської області; Зелене Поле, Покровськ, Чунишине, Олексіївка, Докучаєвськ, Оріхове, Бересток, Нова Полтавка, Миролюбівка, Одрадне, Веселе, Шевченко, Новопіль, Краматорськ, Костянтинівка, Торецьк Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року


На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять — з реактивних систем залпового вогню.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько