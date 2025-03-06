Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1107-ту добу повномасштабної війни становлять 881 800 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

особового складу ‒ близько 881 800 (+1140) осіб,

танків ‒ 10 261 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 311 (+7) од,

артилерійських систем – 24 108 (+21) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94) од,

спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

43 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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