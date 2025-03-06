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Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1107-ту добу повномасштабної війни становлять 881 800 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 881 800 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10 261 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 311 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24 108 (+21) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1096 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 68 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.
  • 43 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько