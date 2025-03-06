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Потери врага по состоянию на 6 марта 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1107 сутки полномасштабной войны составляют 881 800 человек.

Потери России в войне на 6 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 марта потеряла:

  • личного состава – около 881 800 (+1140) человек,
  • танков ‒ 10 261 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 311 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 24 108 (+21) ед,
  • РСЗО – 1306 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80),
  • крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39 606 (+94) ед,
  • специальная техника – 3769 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 6 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 6 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.
  • 43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 6 марта 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько