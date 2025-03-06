Потери врага по состоянию на 6 марта 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1107 сутки полномасштабной войны составляют 881 800 человек.

Потери России в войне на 6 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 марта потеряла:

личного состава – около 881 800 (+1140) человек,

танков ‒ 10 261 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 311 (+7) ед,

артиллерийских систем – 24 108 (+21) ед,

РСЗО – 1306 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80),

крылатые ракеты ‒ 3085 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39 606 (+94) ед,

специальная техника – 3769 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 6 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

43 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .