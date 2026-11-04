Киев снова с водой: все насосные станции столицы работают в штатном режиме

В Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях столицы стабилизировали, пока оно соответствует нормативным показателям.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Все водопроводные и канализационные насосные станции работают в штатном режиме.

Специалисты продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотвода, чтобы обеспечить их стабильную работу.

Таким образом, система водоснабжения столицы вернулась в нормальный режим функционирования.

Ранее сообщалось, что из-за российских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные объекты "Киевводоканала" остались без электроснабжения. В столице возможны временные перебои с водой .