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Киев снова с водой: все насосные станции столицы работают в штатном режиме
В Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях столицы стабилизировали, пока оно соответствует нормативным показателям.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Все водопроводные и канализационные насосные станции работают в штатном режиме.
Специалисты продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотвода, чтобы обеспечить их стабильную работу.
Таким образом, система водоснабжения столицы вернулась в нормальный режим функционирования.
Ранее сообщалось, что из-за российских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные объекты "Киевводоканала" остались без электроснабжения. В столице возможны временные перебои с водой .