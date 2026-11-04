Київ знову з водою: усі насосні станції столиці працюють у штатному режимі

У Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах столиці стабілізували, наразі він відповідає нормативним показникам.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Усі водопровідні та каналізаційні насосні станції Києва працюють у штатному режимі.

Фахівці продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення, щоб забезпечити їхню стабільну роботу.

Таким чином, система водопостачання столиці повернулася до нормального режиму функціонування.

Раніше повідомлялось, що через російські атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури основні об’єкти “Київводоканалу" залишилися без електропостачання. У столиці можливі тимчасові перебої з водою.