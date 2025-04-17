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Компания "Укрзализныци" подала иск против "Оператора ГТС" на 4,5 млн грн
Компания "Энерго Сбыт Транс", являющаяся частью структуры "Укрзализныци", подала в суд на АО "Оператор газотранспортной системы Украины". Иск касается взыскания 4,5 млн грн из-за ненадлежащего выполнения условий договора на поставку электроэнергии.
Об этом сообщает ExPro.
Иск на 4,5 млн грн
Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу №910/4363/25 по иску ООО "Энерго Сбыт Транс" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Исковое заявление предусматривает взыскание 4,6 млн грн, из которых:
- 3,87 млн грн – основной долг;
- 0,07 млн грн – пеня;
- 0,51 млн грн – инфляционные потери;
- 0,14 млн грн – проценты за пользование средствами.
Согласно материалам суда, исковые требования обоснованы тем, что ответчик — "Оператор ГТС Украины" — якобы не выполнил условия договора о снабжении электроэнергией от 5 августа 2022 года, в частности в части возврата обеспечительного платежа.
Напомним, в 2024 году оператор газотранспортной системы получил 600 млн грн компенсации в виде штрафов от газодобывающих компаний за поставленный некачественный газ (с избытком влаги), а в 2023 году сумма поступлений составляла 800 млн гривен.
Добавим, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.