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Компания "Укрзализныци" подала иск против "Оператора ГТС" на 4,5 млн грн

суд
"Энерго Сбыт Транс" требует 4,5 млн грн от Оператора ГТС.

Компания "Энерго Сбыт Транс", являющаяся частью структуры "Укрзализныци", подала в суд на АО "Оператор газотранспортной системы Украины". Иск касается взыскания 4,5 млн грн из-за ненадлежащего выполнения условий договора на поставку электроэнергии.

Об этом сообщает ExPro.

Иск на 4,5 млн грн

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу №910/4363/25 по иску ООО "Энерго Сбыт Транс" к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Исковое заявление предусматривает взыскание 4,6 млн грн, из которых:

  • 3,87 млн грн – основной долг;
  • 0,07 млн грн – пеня;
  • 0,51 млн грн – инфляционные потери;
  • 0,14 млн грн – проценты за пользование средствами.

Согласно материалам суда, исковые требования обоснованы тем, что ответчик — "Оператор ГТС Украины" — якобы не выполнил условия договора о снабжении электроэнергией от 5 августа 2022 года, в частности в части возврата обеспечительного платежа.

Напомним, в 2024 году оператор газотранспортной системы получил 600 млн грн компенсации в виде штрафов от газодобывающих компаний за поставленный некачественный газ (с избытком влаги), а в 2023 году сумма поступлений составляла 800 млн гривен.

Добавим, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.

Автор:
Ольга Опенько