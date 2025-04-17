Компанія "Укрзалізниці" подала позов проти "Оператора ГТС" на 4,5 млн грн

Компанія “Енерго Збут Транс”, що є частиною структури “Укрзалізниці”, подала до суду на АТ “Оператор газотранспортної системи України”. Позов стосується стягнення 4,5 млн грн через неналежне виконання умов договору на постачання електроенергії.

Про це інформує ExPro.

Позов на 4,5 млн грн

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі №910/4363/25 за позовом ТОВ "Енерго Збут Транс" до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Відповідну ухвалу оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Позовна заява передбачає стягнення 4,6 млн грн, з яких:

3,87 млн грн - основний борг;

0,07 млн грн -пеня;

0,51 млн грн - інфляційні втрати;

0,14 млн грн - відсотки за користування коштами.

Згідно з матеріалами суду, позовні вимоги обгрунтовані тим, що відповідач — "Оператор ГТС України" — нібито не виконав умови договору про постачання електроенергії від 5 серпня 2022 року, зокрема в частині повернення забезпечувального платежу.

Нагадаємо, у 2024 році оператор газотранспортної системи отримав 600 млн грн компенсації у вигляді штрафів від газовидобувних компаній за поставлений неякісний газ (з надлишком вологи), а у 2023 сума надходжень складала 800 млн гривень.

Додамо, у 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.