У 2024 році Оператор ГТС оштрафував газовидобувні компанії на 600 млн за неякісний газ

У 2024 році оператор газотранспортної системи отримав 600 млн гривень компенсації у вигляді штрафів від газовидобувних компаній за поставлений неякісний газ (з надлишком вологи), а у 2023 сума надходжень складала 800 млн гривень. При цьому у вигляді 40% від загального обсягу газу який надійшов до ГТС від власного видобутку у 2023 складали неякісний газ. Про це в інтерв'ю Forbes розповів колишній СЕО компанії Дмитро Липпа.

"40% газу, який надійшов до системи ОГТСУ від внутрішнього видобутку у 2023 році, були неякісними. За кодексом газотранспортної системи ми могли навіть відключити такого виробника, але не робили цього, щоб країна не втратила власний газ. Штрафували виробників за неякісний газ", — розповів Липпа.

Він зазначив, що 40% газу, який надійшов до системи ОГТСУ від внутрішнього видобутку у 2023 році, були неякісними. За кодексом газотранспортної системи ОГТСУ міг навіть відключити такого виробника, але не робив цього, щоб країна не втратила власний газ. Штрафували виробників за неякісний газ.

"Основний неякісний видобувач — це "Укргазвидобування" (УГВ), який належить «Нафтогазу». Йому ж належать підземні газосховища ("Укртрансгаз") та більшість облгазів. Таким чином, гроші з однієї кишені "Нафтогазу" через нас переходять в його інші кишені", — зауважив ексочільник ОГТСУ.

Він додав, видобувні компанії задіяли всі лоббі, які тільки можна, щоб не платити штрафи за неякісний газ. Вони не дуже переймалися якістю і до війни, а зараз ситуація лише погіршилася через обстріли обладнання видобувників.

Фактична ціна реалізації українського газу за рік зросла майже на 50%

У березні 2025 року зафіксовано зростання фактичної ціни реалізації природного газу, видобутого в Україні, до 17 362 грн за 1 тис. м³. Це становить збільшення на 6,5% відносно лютого 2025 року (16 307 грн за 1 тис. м³) та значний річний приріст у 49.4% порівняно з березнем минулого року (11 621 грн за 1 тис. м³).

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, у 2024 році ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) отримав чистий прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, що значно менше порівняно з 11 млрд грн у 2023 році. Зі скороченням прибутку на 74,5% зменшилася і сума дивідендів, що підлягають сплаті до державного бюджету.