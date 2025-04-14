В 2024 году Оператор ГТС оштрафовал газодобывающие компании на 600 млн за некачественный газ

В 2024 году оператор газотранспортной системы получил 600 млн гривен компенсации в виде штрафов от газодобывающих компаний за поставленный некачественный газ (с избытком влаги), а в 2023 году сумма поступлений составляла 800 млн гривен. При этом в виде 40% от общего объема поступившего газа в ГТС от собственной добычи в 2023 составляли некачественный газ. Об этом в интервью Forbes рассказал бывший СЕО компании Дмитрий Липпа.

"40% газа, поступившего в систему ОДТСУ от внутренней добычи в 2023 году, были некачественными. По кодексу газотранспортной системы мы могли даже отключить такого производителя, но не делали этого, чтобы страна не потеряла собственный газ. Штрафовали производителей за некачественный газ", — рассказал Липпа.

Он отметил, что 40% газа, поступившего в систему ОГТСУ от внутренней добычи в 2023 году, были некачественными. По кодексу газотранспортной системы ОГТСУ мог даже отключить такого производителя, но не делал этого, чтобы страна не потеряла собственный газ. Штрафовали производителей за некачественный газ.

"Основной некачественный добытчик — это "Укргаздобыча" (УГВ), принадлежащий "Нафтогазу". Ему же принадлежат подземные газохранилища ("Укртрансгаз") и большинство облгазов. Таким образом, деньги из одного кармана "Нафтогаза" через нас переходят в его другие карманы", — отметил эксочник ОГТ.

Он добавил, что добывающие компании задействовали все лобби, которые только можно, чтобы не платить штрафы за некачественный газ. Они не очень беспокоились о качестве и до войны, а сейчас ситуация лишь ухудшилась из-за обстрелов оборудования добытчиков.

Фактическая цена реализации украинского газа за год выросла почти на 50%

В марте 2025 года зафиксирован рост фактической цены реализации природного газа, добытого в Украине, до 17362 грн за 1 тыс. м³. Это составляет увеличение на 6,5% по отношению к февралю 2025 года (16 307 грн за 1 тыс. м³) и значительный годовой прирост в 49.4% по сравнению с мартом прошлого года (11 621 грн за 1 тыс. м³).

Следует отметить, что цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной за последние несколько лет. Подавляющее большинство украинцев получает его у "Нефтегаза" по цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в 2024 году ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд грн, что значительно меньше по сравнению с 11 млрд грн в 2023 году. С сокращением прибыли на 74,5% уменьшилась и сумма дивидендов, подлежащих уплате в государственный бюджет.