Суд стягнув з компанії, яка мала будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат

Суд ухвалив рішення стягнути з підприємства, яке повинно було будувати метро на Виноградар, 78 мільйонів гривень інфляційних втрат.

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Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з законодавством, у разі безпідставного отримання коштів нараховуються проценти за їх використання.

За позовом Київської міської прокуратури Господарський суд ухвалив рішення стягнути з недобросовісного підрядника три проценти річних та інфляційні втрати на суму 78 млн грн за весь період користування бюджетними коштами.

Що передувало

Нагадаємо, Верховний Суд завершив справу за позовом Київської міської прокуратури, стягнувши понад 139 млн грн з компанії, яка мала будувати метро від Сирця до Виноградаря, але замість виконання робіт поклала виділені бюджетні кошти на депозит.

Столична прокуратура звернулася до суду ще у 2021 році з вимогою стягнути отримані відсотки на користь міської громади.

У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Підрядник не погодився із вказаними рішеннями судів та оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Метро на Виноградар

Як відомо, попереднім підрядником будівництва метро на Виноградар є АТ “Київметробуд”.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір. Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

В кінці 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів:.

У грудні 2023 року КП “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з цією компанією. Причина – незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

13 червня 2024 року столичний метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в напрямку житлового масиву Виноградар, вартість якого складає 13,96 мільярдів гривень. Перемогу в конкурсі здобула компанія “Автострада”, яка раніше здійснювала відновлення аварійного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська”.